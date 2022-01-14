Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi! İşte eşleşmeler

Son dakika spor haberleri... Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı yaşandı. Süper Lig'den birçok ekibin de yer aldığı kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe - Kayserispor, Beşiktaş - Göztepe ve Denizlispor - Trabzonspor eşleşmeleri dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı da açıklandı.

Giriş: 14.01.2022 11:32 Güncelleme: 14.01.2022 12:07

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara getirildi.

İŞTE KUPADA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) bu turdan itibaren uygulanacak.

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