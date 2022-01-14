Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi! İşte eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara getirildi.
İŞTE KUPADA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) bu turdan itibaren uygulanacak.