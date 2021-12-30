Sivasspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Süper Lig ekibi Sivasspor sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan adını bir üst tura yazdıracak. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 30.12.2021 16:56 Güncelleme: 30.12.2021 17:33

Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği müsabaka 17.00'de başladı. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar, Uğur, Camara, Pedro Henrique, Erdoğan, Kerem Atakan, Azubuike, Fajr, Ahmet, Caner, James

MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Şahverdi, Ariyibi, Yasin, Alperen, Ulaş, Geraldo, Cem, Mehmet Murat, Chahechouhe

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