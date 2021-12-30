Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaşıyor.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor.

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BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den itibaren A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ALTAY İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Montero, Umut, Atiba, Oğuzhan, Josef, Ghezzal, Güven, Batshuayi

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Eric, Thiam, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başladı. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti. Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

ALTAY'DA 5 EKSİK!

İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemiyor. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamadı. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.