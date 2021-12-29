Galatasaray Denizlispor maçı sonrası Gökhan Süzen konuştu! "Abdulkadir inanılmaz toplar çıkardı" Ziraat Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Galatasaray sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan deplasman ekibi üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından tur atlayan Denizlispor'un kaptanı Gökhan Süzen açıklamalarda bulundu. Göze hoş gele bir futbol oynamaya çalıştıklarını söyleyen Süzen, genç kaleci Abdulkadir Sünger'in performansını övdü. İşte o sözler...

Giriş: 29.12.2021 10:53

Altaş Denizlispor'un kaptanı Gökhan Süzen, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Gökhan, "Bu dönemde çok şeyle mücadele ediyor. Hocamızın çok önemli bir sistemi var. Bu sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Her geçen artıyor ayak uyduran sayısı. Galatasaray'a karşı şişirmeden oynadık. İlk gol tekrar izlensin. Bu çalıştığımız bir şeydi. Önceki maçlarda deniyor, sonuçlandıramıyorduk. Bugün sonuçlandırdık. 2 tane hızlı gol yedik. Hızlı golden sonra reaksiyonumuz çok iyiydi. Rakibe saygı duyuyoruz ama burada göze hoş gelen futbol oynamaya çalıştık. Elimizden geldiğince oynadık." dedi.

"ABDULKADİR İNANILMAZ TOPLAR ÇIKARDI"
Abdulkadir Sünger'in performansına da övgü yapan deneyimli savunmacı, "Genç kalecimiz inanılmaz toplar çıkardı. Bugün müthiş bir sinerji yakaladık. Yorucu bir gün sonunda galip gelmek sevindirici." ifadelerini kullandı.

"SEVİNCİ ABARTMAMAYA ÇALIŞTIK"
Maç sonu sevinçlerini ölçülü yaşadıklarını belirten Gökhan, "Dışarıda sevinci abartmamaya çalıştık. Başkanımız geldi. Son aldığımız skorlardan mutsuzdu. 5 maçtır kazanamıyorduk. Bugün bizim için milat. Ayağa kalkış. Her şeyi yaptık bugün. Mücadele ettik. Bundan sonraki maçlarda da böyle devam ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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