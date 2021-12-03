Çotanak turladı!

Ligde çıkış yakalayan Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankara Demirspor'u saf dışı bıraktı. Yeşil-beyazlılar, maçın 3. dakikasında Champness ile öne geçti. 14'te Ömercan'ın Hayrullah'a yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazanan Çotanak'ta Umut durumu 2-0'a getirdi.

ÇEKDAR BİTİRDİ

Konuk ekip 49'da Abdulkadir ile umutlanırken; 57'de bir kez daha sahne alan Champness, farkı bir kez daha ikiye çıkarttı: 3-1. Ankara Demir'de 75'te Ahmet'in golüne 85'te Çekdar yanıt verdi: 4-2. Bu sonuçla rakibini kupanın dışına iten yeşil-beyazlılar, adını 5. tura yazdırmayı başardı.