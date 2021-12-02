Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. turda Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sahne alacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...



TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, 2 Aralık Cuma günü saat 11.30'da başlayacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

5. turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.