Rizespor'a Ankara şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan Rizespor- Ankaraspor maçı, sürpriz bir sonuca sahne oldu. TFF 2. Lig'de 8. sırada yer alan ve 3 maçtır bileği bükülmeyen Ankara ekibi, Süper Lig'de zor günler geçiren sonuncu durumdaki Rizespor'u deplasmanda devirip turladı. Maça hızlı başlayan taraf olan Atmacalar, Monzango ve Alberk'le gole çok yaklaştı ancak ilk yarıda skoru değiştiremedi. Monzango'nun kafa vuruşunu kaleci Ömer kornere gönderdi. Alberk'in kullandığı frikik de az.

ANKARASPOR GOLLE BAŞLADI

İKİNCİ yarıya hızlı başlayan taraf ise Ankaraspor oldu. Kırmızı-mavililerde 47'de Murat Yılmaz, kaleciden dönen topta ağır kaldı ve takımını mutlak bir golden etti. Hemen 2 dakika sonrasında başkent temsilcisi golü buldu. Erdal'ın ceza sahasının sağ çaprazında verdiği pasta topla buluşan Erdem'in şık aşırtma vuruşunda, top ağlarla buluştu. Güçlü rakibi karşısında skoru korumasını bilen Ankaraspor, adını 5. tura yazdırırken, kupaya veda eden Karadeniz ekibi taraftarlarını üzdü.

İYİ OYNADIK TURU HAK ETTİK

Ankaraspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, haklı bir galibiyet aldıklarını kaydetti. Rize hocası Hamza Hamzaoğlu ise, "Daha ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, bu seviyeyle ne formayı alabileceğimizi ne de ligde mücadele edemeyeceğimizi çok daha net şekilde gördük" dedi.