Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.