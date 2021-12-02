Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Menemenspor ile Hekimoğlu Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı yayın izle...

Giriş: 02.12.2021 10:29 Güncelleme: 02.12.2021 11:28

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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