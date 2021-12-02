Horozlar üçledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Horozlar'ın golleri ikinci yarıda Bekir, Asım ve Ömer'den geldi. Ağrı'da Can, 60'ta kırmızı gördü.
Giriş: 02.12.2021
06:50
ZiraatTürkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Horozlar'ın golleri ikinci yarıda Bekir, Asım ve Ömer'den geldi. Ağrı'da Can, 60'ta kırmızı gördü.