Horozlar üçledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Horozlar'ın golleri ikinci yarıda Bekir, Asım ve Ömer'den geldi. Ağrı'da Can, 60'ta kırmızı gördü.

Giriş: 02.12.2021 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Horozlar'ın golleri ikinci yarıda Bekir, Asım ve Ömer'den geldi. Ağrı'da Can, 60'ta kırmızı gördü.

EN SON HABERLER

Rizespor-Ankaraspor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor! İşte günün programı
Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor 4 golle 5. Tur'da | Antalyaspor - Amed Sportif: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE) Ziraat Türkiye Kupası
Başakşehir - Bodrumspor: 1-1 (1-3 penaltılar) | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE
BİZE ULAŞIN