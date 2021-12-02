Efsane maçı Hatay kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece eşi benzeri az görülür bir maç oynandı. Süper Lig'de 3. sırada yer alan Hatayspor'un TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u konuk ettiği 4. eleme turu mücadelesinde futbol tarihinde az rastlanır olaylar yaşandı. Normal süresi 1-1 berabere biten mücadelede Hatayspor'un iki kalecisi Abdullah Yiğiter ve Yavuz Boyer kırmızı kart gördü. Güney ekibinin kaptanı Mame Diouf iki kez kaleye geçmek zorunda kaldı. Senegalli yıldız, penaltılarda da kaleyi korudu. Turu Hatayspor geçti, Diouf geceye damga vurdu.

DÜNYA LITARATÜRÜNE GİRER!

Maça hızlı başlayan konuk ekip Eyüp, 3'te Taha Balcı ile bir penaltıdan yararlanamadı. 19'da Enes Keskin İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. Hatay bu gole 74'te Fatih ile yanıt verdi. Normal süre 1-1 berabere biterken, 90'da kırmızı kart gören Hatay kalecisi Abdullah'ın yerine Diouf kaleye geçmişti. Uzatmada eklenen bir değişiklik hakkıyla oyuna giren diğer kaleci Yavuz da 120'de kızardı. Diouf bir kez daha kaleye geçti. Penaltılarda da Diouf kaleyi korudu. Hatay maçı penaltılarda 5-4 aldı.

SÜPER KAHRAMAN MAME DiOUF

90'DA Hatay kalecisi Abdullah Yiğiter kırmızı kart gördü, 5 değişiklik yapıldığı için kaleye Abdullah'ın formasıyla Mame Diouf geçti. Mücadele 1-1 bitti. Uzatmalarda 1 değişiklik hakkı vardı. Uzatmada kaleye geçen Yavuz da 120'de kızardı. İkinci kez kaleci forması giyen Diouf, ilk penaltı atışını da gole çevirdi. Hatay penaltılarla turu geçti.