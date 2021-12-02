5. tur aşkına

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı bugün oynanacak 8 maçla sona eriyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin Kupası, bugün oynanacak 8 maçla yerini 5. tura bırakacak. Giresunspor-Ankara Demir, A.Gücü-Nazilli Bld., Y.Malatya-Akhisar, Göztepe Kahta 02, Konya-Vanspor ve G.Antep FK-Sakarya mücadeleleri A Spor'da futbolseverler ile buluşacak. Maç önü ve maç sonu yayınları yine A Spor ekranlarında olacak. 54 takımın yer aldığı 4. eleme turu mücadeleleri bu 8 maçla tamamlanacak. 27 takımın adını üst tura yazdıracağı organizasyonda, 5. Tur maçları 28-29 ve 30 Aralık'ta oynanacak



GÜNÜN MAÇLARI

13.00 Giresun-Ank. Demir (Canlı)

13.00 Ümraniye-Arnavutköy

14.00 Menemen-Hekimoğlu

15.00 A.Gücü-Nazilli Bld. (Canlı)

15.00 Y. Malatya-Akhisar (Canlı)

17.00 Göztepe-Kahta 02 (Canlı)

19.00 Konya-Vanspor (Canlı)

21.00 Gaziantep-Sakarya (Canlı