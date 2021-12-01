Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor! İşte günün programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin Kupası'nda bugün 10 karşılaşma oynanacak. Çaykur Rizespor-68 Aksaray, Fatih Karagümrük-Sarıyer, Alanyaspor-Osmaniyespor, Kayserispor-Iğdır FK, Hatayspor- Eyüpspor ve Adanaspor-Kocaelispor mücadeleleri A Spor'da futbolseverler ile buluşacak. Maç önü ve maç sonu yayınları yine A Spor ekranlarında olacak. 54 takımın yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadeleleri yarınki 8 mücadeleyle tamamlanacak. 27 takımın adını üst tura yazdıracağı organizasyonda, 5. eleme turu maçları 28-29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.