Timsah uzatmada

Kırşehir karşısında geri düşen Bursaspor pes etmedi. Onur’un golüyle uzatmaya giden maçta, turu getiren isim Batuhan oldu.

Giriş: 01.12.2021 00:23
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi. A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanan mücadelenin 37. dakikasında, Ozan Karabacak 30 metreden attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1. Devre bu şekilde geçilirken; 81'de Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız'ın pasında beraberliği getirdi: 1-1. Uzatmalara giden mücadelenin 103. dakikasında ise Batuhan Kör sahne aldı. Acolatse'nin pasında kale önünde topla buluşan 20 yaşındaki forvet, boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı: 2-1. Geçtiğimiz turda Ceyhanspor'u saf dışı bırakan Bursaspor, Kırşehir engelini de geçerek adını 5. tura yazdırdı.

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