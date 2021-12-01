Kayserispor - Iğdırspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor'u ağırlıyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane
Iğdır Belediyespor: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan
KAYSERİSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Iğdırspor'un karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.