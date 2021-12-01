Hatayspor - Eyüpspor: 1-1 (5-4 penaltılar) | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile Eyüpspor arasında oynanan 4. tur karşılaşması nefes kesti. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonrasında 6-5 kazanan Hatayspor adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi Hatayspor, iki kalecisi Abdullah Yiğiter ve Yavuz Buğra Boyar'ın kırmızı kart görmesiyle 120 dakikayı 9 kişi tamamlarken, penaltı atışlarında kaleyi Mame Diouf korudu.

Giriş: 01.12.2021 23:57 Güncelleme: 02.12.2021 00:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele nefesleri keserken, turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışarı sonrasında 6-5 kazanan Hatayspor 5. tura yükseldi.

Normal sürede Hatay'ın golünü 74'te Fatih Kuruçuk atarken, Eyüp'ün golü 19'da Enes Keskin'den geldi.

Ev sahibi Hatayspor, iki kalecisinden Abdullah Yiğiter'in 90+4'te, Yavuz Buğra Boyar'ın ise 120+1'de kırmızı kart görmesiyle 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.

Hatay'da penaltı atışlarında kaleyi golcü oyuncu Mame Diouf'un koruması ilginç anlara sahne oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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