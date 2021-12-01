Demir yumruk!

Kupada Adana Demirspor şov vardı. Mavi Şimşekler, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında 5-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, 10. dakikada Balotelli'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 14'te Balotelli'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün golüyle skor 2-0 oldu.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 26. dakikasında Yunus Akgün'ün yerden ortasında topla buluşan Bjarnason'un skoru 3-0 yaptı. 33'te Bjarnason kendisinin 2'inci takımının 4'üncü golünü attı: 4-0. İlk yarıda fişi çeken Adana Demir, Balotelli'nin ortasında Metehan'ın kafa vuruşuyla 5-0'ı buldu. İkinci yarıda gol olmadı ve Adana Demirspor 5-0'lık skorla turu geçti.