Demir yumruk!

Mavi Şimşekler, TFF 2.Lig temsilcisi Serik Belediye karşısında şov yaptı Balotelli, Yunus, Bjarnason (2) ve Metehan’ın golleri Demir’e turu getirdi.

Giriş: 01.12.2021 00:23

Kupada Adana Demirspor şov vardı. Mavi Şimşekler, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında 5-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, 10. dakikada Balotelli'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 14'te Balotelli'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün golüyle skor 2-0 oldu.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Maçın 26. dakikasında Yunus Akgün'ün yerden ortasında topla buluşan Bjarnason'un skoru 3-0 yaptı. 33'te Bjarnason kendisinin 2'inci takımının 4'üncü golünü attı: 4-0. İlk yarıda fişi çeken Adana Demir, Balotelli'nin ortasında Metehan'ın kafa vuruşuyla 5-0'ı buldu. İkinci yarıda gol olmadı ve Adana Demirspor 5-0'lık skorla turu geçti.

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