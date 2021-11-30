Bursaspor-Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadeledenin ilk düdüğü 15.00'da çalacak. Mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 30.11.2021 10:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Bursaspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Anıl Küçükaraca yapacak. Dördüncü hakem ise Hakan Ergin olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

Başlama düdüğü 15.00'da çalacak karşılaşmayı A Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

BURSASPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.

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