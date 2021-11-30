Başakşehir - Bodrumspor | Adana Demirspor - Serik Belediyespor | Dönüşümlü yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Başakşehir ile 2. Lig ekibi Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada ise Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakada kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

BAŞAKŞEHİR - BODRUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Şener, Ponck, Ravil, Lima, Berkay, Deniz, Ahmed, Aleksic, Emre, Atabay

Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, İsmail, Muhammet, Medeni, Erkan, Halil İbrahim, Adem Metin, Yekta, Harun, Celal

ADANA DEMİRSPOR - SERİK BELEDİYESPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Serik Bld: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer