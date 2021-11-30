Antalyaspor - Amed Sportif maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Günün son maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
ASpor CANLI YAYIN
ANTALYASPOR - AMED SPORTİF İLK 11'LER
Antalyaspor: Sousa, Floranus, Naldo, Bahadır, Eren, Erkan, Mevlüt Han, Hakan, Houssam, Gökdeniz, Emir
Amed Sportif: Bekir, Hüseyin, Oğuz, Ercan, Denis, Cerem, Kutay, Mehmet, Bünyamin, Okan, Mervan
ANTALYASPOR - AMED SPORTİF MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Amed Sportif arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 21.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.