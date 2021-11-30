Antalyaspor - Amed Sportif maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 30.11.2021 20:54 Güncelleme: 30.11.2021 21:09

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Günün son maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - AMED SPORTİF İLK 11'LER

Antalyaspor: Sousa, Floranus, Naldo, Bahadır, Eren, Erkan, Mevlüt Han, Hakan, Houssam, Gökdeniz, Emir

Amed Sportif: Bekir, Hüseyin, Oğuz, Ercan, Denis, Cerem, Kutay, Mehmet, Bünyamin, Okan, Mervan

ANTALYASPOR - AMED SPORTİF MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Amed Sportif arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 21.00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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