Altay Manisa FK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. Peki Altay-Manisa FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay-Manisa FK maçı saat kaçta?
ALTAY-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Altay ile Manisa FK'nın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.