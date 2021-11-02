Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER

Fatih Karagümrük - Sarıyer

Adana Demirspor - Serik Belediyespor

Adanaspor - Kocaelispor

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Antalyaspor - Amed Sportif

Boluspor - 52 Orduspor

Göztepe - Kahta 02 Spor

Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor

Çaykur Rizespor - Ankaraspor

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor

Altay - Manisa FK

MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankara Demirspor

Denizlispor - Ağrı 1970 Spor

Medipol Başakşehir - Bodrumspor

Bursaspor - Kırşehir Belediyespor

ÖK Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

Kasımpaşa - Alanya Kestelspor

Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor - Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

RH Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

BS Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye GS

Yukatel Kayserispor - AH Iğdır FK

İH Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor

Yılport Samsunspor - Uşakspor



