Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, A Spor'dan yayınlanacak. 4. eleme turunda Hatay, Alanya, Ç. Rize, Gaziantep FK, Göztepe, Konya, Kasımpaşa, Başakşehir, Y. Malatya, Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen Giresun ile tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 30 Kasım, 1-2 Aralık'ta oynanacak.