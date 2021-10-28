Antalyaspor-Diyabekirspor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyarbekirspor, 4. tur biletini kapmak için kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor-Diyarbekirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş: 28.10.2021 17:56 Güncelleme: 28.10.2021 18:14

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyabekirspor kozlarını paylaşıyor.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Antalyaspor ile Diyabekirspor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR-DİYABEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır, Eren, Milošević, Paul Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Houssam Ghacha, Gökdeniz, Veysel

Diyarbekirspor: Yasin, Nurettin, Erkan, Emrullah, Serdar, Seymen, Sinan, Oğuzhan, Burak, Serhat Enes, Fırat

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