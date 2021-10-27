SPOR HABERİ - A Spor’da kupa şöleni sürüyor! İşte günün programı

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. A Spor'un yayıncısı olduğu kupanın 3. turunda bugün 26 karşılaşma oynanacak. İşte günün programı...

Giriş: 27.10.2021 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün 26 maç var. Kocaeli- Bayburt, Erzurum-Nazilli, Bursa-Ciyhan ve Kayseri-Hopa maçları A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Silahtaroğlu-Z.Kömür

13.00 Hekimoğlu-Düzce

13.00 24Erzincan-52 Orduspor

13.00 Turgutlu-Mardir 1969

13.00 Çorum-Arnavutköy

13.00 Kocaeli-Bayburt Özel İdare

13.30 Aankara Demir-Yomra

13.30 Etimesgut Bld-Kahta 02

13.30 Kırşehir Bld-Darıca

13.30 Keçiörengücü-Ağrı 1974

13.30 Serik Bld-Pazarspor

14.00 Uşak-Nevşehir Bld

14.00 Korklareli-Osmaniye

14.00 Bodrum-Isparta 32

14.00 Ankaraspor-İnegöl

14.00 Bandırma-Çankaya

14.00 Manisa-Fatsa Bld

14.00 İstanbul-Ergene Velimeşe

14.00 Karacabey Bld-Şanlıurfa

14.00 Afyonspor-Sivas Bld

14.00 Eskişehir-Iğdır FK

14.00 Balıkesir-Alanya Kastel

14.00 Menemen-Karşıyaka

15.30 BŞ Bld Erzurum-Nazilli Bld (A SPOR)

18.00 Bursaspor-Ceyhan Spor (A SPOR)

20.45 Yukatel Kayseri-Hopa (A SPOR)

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