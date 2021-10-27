Kayserispor Artvin Hopaspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Kayserispor - Artvin Hopaspor maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 27.10.2021 20:42

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor ile Artin Hopaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...


KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Yasir, Hosseini, Kemen, Ramazan, Emre, Campanharo, Mane, Gökhan, Cardoso, Mustafa

Artin Hopaspor: Murat, Osman, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup, Furkan, Hüseyin, Dursun, Batuhan, Furkan, Bilal

KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Artvin Hopaspor maçı 20:45'de başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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