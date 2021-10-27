Bursaspor - Ceyhanspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u konuk ediyor.
İki takımda da hedef zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tur'a yazdırmak.
Bursaspor Ceyhanspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Bursaspor: Canberk, Cüneyt, Emirhan, Batuhan, Eren, Hasan, Aykut, Taha, Furkan Emre, Uğur Kaan, Tuğbey
Ceyhan Spor: Nusret Can, Kudret Oben, Abdulkadir, Mustafa, Fatih, Zekeriya, Mert, Muhammet, Abdurrahman, Emre, Okan
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