Samsunspor-1922 Konyaspor maçı | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile 1992 Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.10.2021 17:54 Güncelleme: 26.10.2021 18:12

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile 1992 Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.



SAMSUNSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Boli, Berk Taşkın, Melih, Cihan, Gökhan Karadeniz, Semih, Melih Okutan, Mehmet Akyüz, Eraldo Cinari

1922 KONYASPOR: Tuğrul, Cihat, Şehmus, Tamer, Emre, Mücahit, Çağrı, Mert, Ali, Hacı Ömer, Mehmet Büyüksayar

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