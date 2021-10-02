Kupada rota çizildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Riva'da yapıldı. A Spor'dan canlı yayınlanan kuraya TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu tura Süper Lig'den Adana Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri ile TFF 1. Lig'de yer alan 19, TFF 2. Lig'den 38 ve tur atlayan 25 tane 3. Lig ekibi katılıyor. 3. tur maçları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak. Belirlenen karşılaşmalar A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.