Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 29.09.2021 09:47 Güncelleme: 29.09.2021 09:47

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Esenler Erokspor - Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Esenler Erokspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Hendekspor - 52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Çankaya FK - Ofspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
İçel İdman Yurdu Düzcespor : 1-1 | MAÇ SONUCU Penaltılar: 5-6
Edirnespor - Çatalcaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
BİZE ULAŞIN