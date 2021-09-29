Esenler Erokspor Osmaniyespor 1-1 MAÇ SONUCU | Penaltılar: 6-7

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Esenler Erokspor sahasında Osmaniyespor'u konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Korkmaz düdük çaldı.

Karşılaşmanın normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Osmaniyespor'un golü 75. dakikada Ahmet Çukadar'dan geldi. Esenler Erokspor'un golünü 85. dakikada Batuhan Yılmaz kaydetti.

Uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışları sonucu rakibini 7-6 mağlup eden Osmaniyespor bir üst tura yükseldi.