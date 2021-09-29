Edirne turladı

Ziraat Türkye Kupası 2. turunda Trakya derbisi heyecanı A Spor'da yaşandı. Edirnespor, evinde Çatalcaspor'u ağırladığı maçta kolay bir galibiyet elde etti. 27. dakikada sağ kanattan Uğur Erk'in ortasına iyi yükselen Hakan Akman topu filelere göndermeyi başardı. 42. dakikada Gökay Eser ceza sahası içinde net bir fırsattan yararlanamadı. Ev sahibi üstün oynamasına rağmen ilk yarıda başka gol olmayınca Edirnespor devreyi 1-0 önde kapattı.

TERS VURDU

47. dakikada ilk golün asistini yapan Gökay Eser, bir kez daha sağdan ortaladı. Bu kez araya girmek isteyen Çatalcasporlu Ege Atlam yaptığı ters vuruşla kendi filelerini sarstı: 2-0. 82. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Atakan Serin, önünü boşaltıp plaseyle kaleciyi mağlup etti ve skoru 3-0'a taşıdı. Edirnespor kolay bir galibiyetle turladı.