İçel İdman Yurdu Düzcespor : 1-1 | MAÇ SONUCU Penaltılar: 5-6

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Günün son karşılaşmasında İçel İdman yurdu sahasında Düzcespor'u konuk etti.



Karşılaşmanın normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İçel İdman Yurdu'nun golü 79. dakikada Ömer Faruk Sezgin'den geldi. Düzcespor ise eşitliği 88. dakikada Tugay Keleş'in golü ile yakaladı.

Ev sahibi ekip ayrıca Murat Can ile normal sürede bir penaltıdan yararlanamadı.

Uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışları sonucu rakibini 6-5 mağlup eden Düzcespor bir üst tura adını yazdırdı.

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