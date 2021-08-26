Kupa programı belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı kupada program belli oldu: 1. Eleme: 7-8-9 Eylül / 2. Eleme: 28-29-30 Eylül / 3. Eleme: 26-27-28 Ekim / 4. Eleme: 30 Kasım-1-2 Aralık / 5. Eleme: 28-29-30 Aralık / Son 16 Turu: 8-9-10 Şubat / Çeyrek Final: 1-2-3 Mart / Yarı Final 1. Maçlar 19-20 veya 21 Nisan / Yarı Final 2. maçlar: 10-10 veya 12 Mayıs / Final: 26 Mayıs.

1. ELEME TURU KURASI ÇEKİLDİ

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 7-9 Eylül'de oynanacak maçlar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak. Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle: 76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği, Karaman Belediyespor- Kahta 02, Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya, Batman Petrolspor- Hendekspor, Kuşadasıspor- Modafen.