Şova devam!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u mağlup ederek rüya gibi sezonunu taçlandırdı. Mücadelenin kahramanları Josef de Souza ve Valentin Rosier oldu. Josef müthiş bir depar attı. Kaleciden seken topu ağlarla havalandırdı. Maçta erkenden direksiyona geçen Beşiktaş ardından daha rahat oynadı ve farkı da açtı. İkinci gol Valentin Rosier'den geldi.

NET BİR GOL DAHA

Beşiktaş, rakip Antalyaspor'u bir kez daha eksik yakaladı. Sezonun yıldızı Rachid Ghezzal, Valentin Rosier'in deparını gördü. Meşin yuvarlağı sağına aktardı. Fransız sağ bek de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sezon başında Kartal'a gelen Josef ve Rosier mükemmel oyunlarıyla kulüplerine bir kupa daha kazandırdılar. Rosier'nin N'Koudou ile dansı ve 'Kartal' hareketi yapması mest etti.

KUPALARI HAK ETTİLER

Gecenin yıldızlarından Rosier maç sonrası şunları söyledi: Beşiktaş taraftarını seviyorum. Bu kupaları hak ettiler. Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince konuşuruz"

Ghezzal'den servise devam

Şampiyon Beşiktaş'ta sezonun tartışmasız yıldızı Rachid Ghezzal dün de fazla mesaideydi. Cezayirli yıldız, Rosier'in attığı golde mükemmel bir asist yaptı. Daha da güzel bir pası Atiba'ya yolladı. Ancak Kanadalı oyuncunun vuruşunda top direkten geri geldi. Taraftarlar "Hemen bonservisini alalım" yorumları yaptı.

DEV BİR HEYECAN

Kartal'ın sol beki Fabrice N'Sakala şimdiden Şampiyonlar Ligi maçlarının hayalini kuruyor. Başarılı oyuncu "Taraftarımızla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak harika bir deneyim olacak. En iyi takımlara rakip olmak her zaman özel hissettirir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BEŞiKTAŞ'I KUTLADI

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla kutladı. Başkan Erdoğan "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

KUTLAMALAR 1 9.0 3' T E

Beşiktaş bugün şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta kulübün kuruluş yılını temsilen 19.03'te başlayacak törenle kupasını alacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stada seyirci alınmayacak. Tören 21.15'te sona erecek. beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber organizasyonu şifresiz yayınlayacak.