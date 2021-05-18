Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yine Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci kupa için sahne alacak. Siyah beyazlıların finaldeki rakibi ise, geçtiğimiz sezonun finalisti Alanyaspor'u yarı finalde saf dışında bırakan Antalyaspor...

Bu zorlu 90 dakikanın VAR hakemi de belli oldu. Antalyaspor Beşiktaş maçının VAR odasında Cüneyt Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Alper Ulusoy ve Tarık Ongun yapacak.