Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "İnşallah kazanırız"

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kazanmak istiyoruz. Kupanın bizim için değeri var. Buraya kadar zorluklarla geldik. İnşallah kazanıp mutlu bir şekilde sezonu bitiririz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş: 18.05.2021 20:26 Güncelleme: 18.05.2021 20:41

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Biraz daha taraftarın olması eskiye dönüş sinyali oluyor. Heyecanlandırıyor bizi. İnşallah seneye herkes taraftarına kavuşur, futbol eskisi gibi olur.

Çok stresli ve zor haftalar geçirdik. Kazanmak istiyoruz. Kupanın bizim için değeri var. Önemli kupa. Buraya kadar gelmişken, zorlukları aşarak bu kupada final oynamak önemli. İnşallah kazanarak ligi mutlu bir şekilde bitiririz.

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