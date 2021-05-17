Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Ersun Yanal ve Podolski açıklamalarda bulundu!

İşte Ersun Yanal ve Podolski'nin açıklamalarından satır başları...

ERSUN YANAL:

"Tarihi bir fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sezon başından bu yana çok yorulduk, özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün herkesi yıprattı."

"En erken biten liglerden bir tanesiyiz. Sayı olarak çok fazla takımın olduğu, bunun alt yapısına hazır olmayan bir lig oynadık."

"İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bir de corona virüsü ile ilgili gelişmeler yaşanınca takımlar oldukça yıprandı. Bunun üstüne oynayacağımız son maç. Bunun en iyisini gerçekleştireceğimiz bir sonuç olsun istiyorum. İki takıma da hayırlı olsun."

"Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu sezon içinde kanıtladı. Çok ayrı ve farklı bir maça çıkacağız. Tek maç ve iki sonuç var. Sonuçta bu iki sonuçlu oyun her iki takımın performansına bağlı."

"Rakibimizin elbette güçlü yönleri var ancak zayıf yönleri de var. Biz en güçlü yönlerimizi gösterip yarın kazanmak için sahada olacağız."

"Oyuncularımızın kazanma arzularını sahaya koyduklarında kazanmak için verdikleri mücadeleler ortada... Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı topladığında hepsi ayrı bir değer. Ben heyecanlı ve tutkulu bir takım olduğunda kupayı alacağımızı düşünüyorum."

LUKAS PODOLSKI:

"Çok özel bir maç bizim için. Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde hem milli takım hem de kulüp seviyesinde bu tür maçları çok oynadık. Şehir için, takım için, kulüp için çok önemli bir final olduğunun farkındayız. Kupayı almak istiyoruz."

"Finaller tek maçtan ibarettir. O yüzden favori takım söylentilerine karşıyım. Tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz burada bu kupayı kazanmaya geldik. Kupayı alacağımıza ben inanıyorum. Takımdaki herkesin hazır olduğunu düşünüyorum."

"Kupayı kazanmak bizim elimizde. Karşı takımın ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Beşiktaş çok önemli bir kulüp ve şampiyon da oldular ama biz yüzde yüzümüzü verince neler yapabileceğimizi gösterdik. Elimizden geleni yapacağız, ondan sonrasını göreceğiz."

"Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandığınızda bu maçlara kısa sürede de olsa çıkılabiliyor. Ben Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Benim buraya geliş amacım Antalyaspor. Antalyaspor ile ilgili sorularınızı bekliyorum."

"Antalyaspor ile ilgili soracak olursanız, varımızı yoğumuzu bu maça vererek kupayı kazanmak istiyoruz."