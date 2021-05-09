Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası finalinin seyircili oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, final müsabakasına stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

Giriş: 09.05.2021 21:26 Güncelleme: 09.05.2021 21:44

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın seyircili oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.

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