Kupada müthiş derbi! İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün Antalya'da yaşanacak. Kentin Süper Lig'deki iki temsilcisi Antalyaspor ve Alanyaspor, kozlarını Antalya'da paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide üstünlük sağlayacak ekip adını finale yazdıracak. Süper Lig'de 3 gün önce Alanya'daki randevuyu, Alanyaspor 4-0'lık sonuçla kazanmıştı. Antalyaspor, ilk yarıdaki maçı da 2-0 kaybetmişti.

GEÇEN SEZONUN KOPYASI OLDU

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Sivasspor'u eleyen kırmızı- beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı. Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Alanyaspor tarihinde 2. kez yarı final heyecanını yaşarken, Antalyaspor ise 1999-2000'de G.Saray'a karşı oynadığı finalin ardından 21 yıl sonra tekrar bu başarıyı yaşamanın peşinde.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ ALANYA BİTİRDİ

Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, geçen hafta ligdeki Antalya derbisinde Alanya'ya 4-0 yenilerek bu serisini yitirdi.

ANTALYA'DA 2 EKSİK, ALANYA TAM KADRO

Antalyaspor'da 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ufuk Akyol ile Doğukan Sinik sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Alanyaspor'da ise sakat ve cezalı bulunmuyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

RAKAMLARLA KUPA DERBİSİ

33

bugüne kadarki 33 Antalya derbisinde, Antalyaspor'un 10, Alanyaspor'un ise 12 galibiyeti var. 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

3

İki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce oynadıkları 3 maçın, biri penaltılardan olmak üzere, tamamını Alanyaspor kazandı.

84

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 33 maçta taraftarlar 84 gol izleme şansı yakaladı.

6

Ezeli rakipler arasında oynanan 33 karşılaşmalarda en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım da 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı.