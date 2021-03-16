Şampiyonun kupa sınavı

Beşiktaş'ın bu akşam konuk edeceği Medipol Başakşehir, Süper Lig'in son şampiyon olarak Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlamıştı. Turgutluspor'u 7-0 mağlup eden Başakşehir, bir sonraki turda Tuzlaspor'u 5-1 yenip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada F.Bahçe'yi uzatmalarda 2-1 yenen Başakşehir yarı final biletini cebine koydu ve Beşiktaş ile eşleşti. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergilerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek amacında.