Şampiyonun kupa sınavı

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş engelini de geçmek istiyor.

Giriş: 16.03.2021 06:50

Beşiktaş'ın bu akşam konuk edeceği Medipol Başakşehir, Süper Lig'in son şampiyon olarak Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlamıştı. Turgutluspor'u 7-0 mağlup eden Başakşehir, bir sonraki turda Tuzlaspor'u 5-1 yenip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada F.Bahçe'yi uzatmalarda 2-1 yenen Başakşehir yarı final biletini cebine koydu ve Beşiktaş ile eşleşti. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergilerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek amacında.

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