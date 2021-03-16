Beşiktaş - Başakşehir maçında Çanakkale Zaferi unutulmadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçında siyah beyazlılar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü unutmadı.

Giriş: 16.03.2021 21:46 Güncelleme: 16.03.2021 21:47

Beşiktaş Kulübü, Çanakkale Zaferi'ni unutmadı. Siyah-beyazlılar, tribüne zaferi hatırlatan dev pankart astı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırladığı maç öncesinde siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Çanakkale Zaferi'ni unutmadı.

18 Mart Perşembe günü 106. yılı kutlanacak olan Çanakkale Zaferi için tribüne dev bir pankart asıldı. Pankartta 'Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' ibaresi yer aldı.

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