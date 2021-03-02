Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ve Antalyaspor - Alanyaspor maçlarının günü ve tarihi açıklandı. İşte detaylar...

Giriş: 02.03.2021 17:28 Güncelleme: 02.03.2021 17:35

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının takvimini açıkladı.

İşte o maçlar, oynanacağı tarih ve saatler;

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