TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının takvimini açıkladı.
İşte o maçlar, oynanacağı tarih ve saatler;
TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının takvimini açıkladı.
İşte o maçlar, oynanacağı tarih ve saatler;
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