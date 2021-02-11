Sivasspor - Antalyaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan takım adını doğrudan yarı finale yazdıracak ve Alanyaspor'un rakibi olacak. Zorlu 90 dakikayı CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 11.02.2021 17:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan takım adını doğrudan yarı finale yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Doğukan, Gökdeniz, Amilton, Orgill

BAŞAKŞEHİR VE ALANYASPOR YARI FİNALDE!

Çeyrek final etabında Fenerbahçe'yi mağlup eden Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ı yenen Alanyaspor, yarı finale yükselen takımlar olmuştu. Daha önce çekilen kuraya göre Sivasspor - Antalyaspor maçının kazananı Alanyaspor ile eşleşecek.

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