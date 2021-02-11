Konyaspor Beşiktaş | CANLI İZLEYİN (Konyaspor BJK canlı izle)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Müsabakada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Kartal 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.