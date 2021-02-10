Lider ve finalist sahada mücadele A Spor'da!

Bir tarafta Süper Lig lideri Galatasaray, diğer tarafta geçen sezon çeyrek finalde Aslan’ı eleyip finale yürüyen Alanyaspor. Nefes kesecek futbol resitali A Spor’dan yayınlanacak.

Giriş: 10.02.2021 06:50

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün tek maçla devam edecek. Süper Lig lideri G.Saray, geçen sezon çeyrek finalde elendiği kupanın finalisti Alanyaspor'la kozlarını saat 20.45'te paylaşacak. Bu müthiş maç A Spor'dan ekranlara gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve VAR sistemi kullanılacak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

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