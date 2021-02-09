Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale yükselen son 8 takım kıyasıya rekabet edecek. Zorlu eşleşmelerin olduğu çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila, Caner, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği müsabaka 9 Şubat Salı günü 20.45'te başlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.