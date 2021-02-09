Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zorlu eşleşmelerin olduğu çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila, Caner, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba