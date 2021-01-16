Kupada heyecan fırtınası!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. A Spor'dan canlı olarak yayımlanan büyük heyecana Covid-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri katılamadı. Nefes kesen kura çekimi, TFF yöneticisi Hamit Altıntop ile A ve Ümit Milli Takım Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı tarafından gerçekleştirildi. İki tur da tek maç eliminasyon usulüne göre oynanacak. Kurada küçük numarayı çeken takımlar, maçları kendi sahasında oynayacak.



TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK



Kupayı 18 kez ile en çok kazanan kulüp G.Saray, geçen sezon elendiği Alanya ile yine çeyrek finalde eşleşti. Fenerbahçe ise son lig şampiyonu Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 2016-17 sezonunda tarihinde ilk kez kazanan Konya'ya konuk olacak. Anadolu'nun iki güçlü temsilcisi Sivas ile Antalya da yarı final için mücadele verecek. Rakiplerini eleyecek takımların yarı finalde karşılaşacağı ekipler de belli oldu. Sivas-Antalya galibi, GalatasarayAlanya kazananı ile eşleşecek. Konyaspor-Beşiktaş ile Fenerbahçe-Başakşehir'den tur atlayanlar yarı finalde kapışacak.