Son finalist sahne alıyor

Kupada son 2 çeyrek finalist belli oluyor. Geçen yılın finalisti Alanya, A Spor’da Erzurumspor’u ağırlayacak.

Giriş: 14.01.2021 06:50
TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Günün ilk maçında 18.45'te geçen sezonun finalisti Alanyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak. Çeyrek finale yükselecek takım A Spor ekranlarında belli olacak. 20.45'te Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele ise ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

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