Son finalist sahne alıyor

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Günün ilk maçında 18.45'te geçen sezonun finalisti Alanyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak. Çeyrek finale yükselecek takım A Spor ekranlarında belli olacak. 20.45'te Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele ise ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
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