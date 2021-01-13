Antalyaspor rahat turladı

A Spor'dan canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk oldu. Zor geçmesi beklenen müsabaka beklendiğinden kolay geçti. 6'da Onur Atasayar penaltı yaptırdı. Hakan Özmert, kaleciyle topu ayrı köşelere yolladı: 0-1. 33'te ceza sahasına sağdan giren Gökdeniz Bayraktar düzgün vurdu: 0-2. 36'da Jahovic, farkı artırdı: 0-3. Akdeniz temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı.



ÖZDEMİR'DEN YAKIN TAKİP

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Bursa- Antalya karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da karşlaşmayı takip etti.



'YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti değerlendirdi: "Bünyamin, Doğukan ve Gökdeniz oldukça iyi performans gösterdi. Bursaspor, formda bir takım. Değerli oyunculara sahipler, net bir sonuç güzel, yolumuza devam edeceğiz."